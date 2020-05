I fiori di Bach curano il corpo o l’anima?

Trovare in sé la forza di reagire allo stato di malessere grazie ad un’essenza che massimizza le proprie proprietà interiori. Un fiore per ogni carattere insomma. È questa la filosofia dei cosiddetti fiori di Bach che sono in totale 49 e che sono stati “scoperti” dall’omonimo studio convinto del fatto che persone con inclinazioni caratteriali, paure e peculiarità diverse dovessero essere trattate in maniera differente.

Come universalmente riconosciuto, i fiori di Bach non curano le malattie ma sbloccano la forza reattiva di ogni individuo e stimolano le proprie capacità interiori inducendo nel paziente la voglia e la capacità di reagire.

Ogni essenza, sostanzialmente, lavora sul proprio equilibrio psicofisico. Il tutto senza alcun tipo di controindicazione.

Fiori di Bach: curarsi conoscendosi meglio

Come riconoscere il fiore adatto alla propria debolezza o al malessere da curare?

Tanto per cominciare essi si dividono in sette categorie distinte.

Fiori per la paura Fiori per l’incertezza Fiori per il disinteresse rispetto al presente Fiori per la solitudine Fiori per l’ipersensibilità alle influenze e alle idee Fiori per lo scoraggiamento Fiori per l’eccessivo altruismo

Secondo questa categorizzazione, quindi, i fiori di Bach sono in grado di curare questi sette stati d’animo.

Stress Timidezza Ansia Panico Senso di colpa Insicurezza Depressione

Chi conobbe Edward Bach sostiene che inizialmente avvenisse grazie all’eccezionale sensibilità che lo stesso affermava di possedere: appoggiando il fiore o la foglia sulla lingua, sosteneva di poterne presagire l’effetto curativo.

In effetti, conosciuta la spiegazione di ogni singolo fiore che riportiamo a seguire, per capire qual è quello giusto è sufficiente dare vita ad una profonda introspezione per capire quali sono le proprie paure e come combatterle.

Il principio generale è che la malattia sia fondamentalmente uno stato mentale e che i fiori siano semplicemente degli strumenti per analizzare se stessi.

Lo studioso, sostanzialmente, riteneva che l’essere umano diventasse vulnerabile alle malattie a causa di resistenze inconsce.

E che i fiori, con le rispettive spiegazioni, aiutassero le persone a scandagliare il proprio io interiore per rimuovere quei blocchi.

I fiori, quindi, non come ingredienti di pozioni magiche ma come linee guida per meditare su se stessi e dare il vita a profondi processi di auto-guarigione.

Ma guarire l’anima, secondo molte filosofie orientali e secondo anche Bach, aiuta a guarire anche il corpo.

La versione floreale della vecchia massima latina mens sana in corpore sano.

Tutti i fiori di bach