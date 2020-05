Frosinone, Consorzio Frosinone Alta Velocità, grande interesse da enti e privati

Con il Consorzio Frosinone Alta Velocità – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – avremo la possibilità di promuovere su Roma le enormi potenzialità derivanti da una domanda di mercato di oltre 3 milioni di utenti, rappresentata da quelle persone che cercano nuove opportunità, sotto il punto di vista dell’offerta economica, culturale ed enogastronomica, oltre che della qualità della vita, che può esprimere l’intero territorio della parte nord della provincia di Frosinone.

I Comuni, ad iniziare da quello di Anagni, gli altri enti pubblici, ad ogni livello, e le imprese che stanno allargando il loro raggio di azione, stanno per cogliere opportunità di sviluppo che, fino a qualche tempo fa, erano inimmaginabili, anche grazie all’integrazione tra il trasporto pubblico su gomma e il trasporto superveloce della Tav. Sicuramente, il lavoro da fare è enorme, ma non ci spaventa, soprattutto perché opportunità come questa non capitano ogni giorno.