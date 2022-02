Atina: lunedì 21 sospensione idrica dalle 12.00 alle 16.00

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Colle Rasoio, lunedì 21 febbraio dalle ore 12:00 alle 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Atina. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Minola,

via Colle Melfa,

via Apuleio Saturnino,

via Gallinaro,

via Re,

via Mollarino,

via Spineto 3,

via Spineto 2,

via Spineto 1,

via S. Giuliano,

via Duca,

via Signora Porzia 1,

via Signora Porzia 2,

via Cannavone,

via Colle Rasoio,

via Oboca,

via Rosanisco,

via Picinisco,

via Melone,

via Ferrante,

via Randolfi,

via Colle Cimento,

via Ferriera e zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.