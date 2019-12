Frosinone, Ottaviani: all’Aldo Moro, responsabilità non solo dei vandali

Situazione ancora più grave, poi, è quella relativa al sistema di anti-intrusione, ossia antifurto, in quanto il Comune vuole capire chi abbia impedito l’attivazione del relativo impianto nel fine settimana, concorrendo a causare il danno. Quando si ha a che fare con il patrimonio pubblico, tutti sono chiamati a utilizzare al massimo i propri poteri e le proprie competenze per conservarlo e renderlo fruibile dalla collettività. Cercheremo, in due o tre giorni, di ripristinare la funzionalità del plesso scolastico ma, contestualmente, saremo inflessibili con tutti coloro che hanno generato questi enormi danni alla struttura.

Stiamo lavorando incessantemente – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Tagliaferri – sia per la conta analitica dei danni che ha subìto l’edificio, sia per permettere alle famiglie di tornare ad accompagnare i figli a scuola nel più breve tempo possibile. Le scene che abbiamo visionato sono di una vera e propria devastazione, e vanno ben oltre l’inciviltà di alcuni scellerati, in quanto il tutto si è svolto, sicuramente, nell’arco di diverse ore, con la tranquillità di chi sapeva, magari, di non essere neppure osservato.