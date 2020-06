Sora, Riapertura parziale della biblioteca comunale e dell’archivio storico

Riprendono parzialmente, a seguito della sospensione per le misure di sicurezza del contrasto al COVID-19, le attività della Biblioteca Comunale sita in Piazza San Francesco a partire dal 15 giugno, per il solo prestito e restituzione dei libri unitamente alla la sola consultazione di documenti dell’ Archivio Storico.

Gli utenti, per fruire dei servizi della biblioteca ed archivio storico sono invitati ad osservare alcune semplici regole, per il contrasto al diffondersi dei virus Covid-19: