Frosinone, Ottaviani: oneri concessori di Acea, subito reinvestiti

Gli oneri concessori riscossi da Acea da parte dei Comuni – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – devono subito essere reinvestiti in opere di interesse pubblico, a favore della collettività, poiché quei soldi provengono dai contribuenti e, quindi, è giusto che vengano immediatamente reimpiegati, consolidando il patrimonio pubblico. Questo non significa che i Comuni siano disposti a rinunciare a tutti gli altri diritti maturati nei confronti del gestore, nel corso di questi anni, poiché sono in piedi contenziosi di varia natura, davanti ai quali dovranno essere assunte decisioni nelle diverse sedi. Intanto, cominciamo a restituire alla collettività ciò che è previsto dal contratto e dalla concessione.