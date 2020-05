Confagricoltura Frosinone: Grano: “Comparto ciociaro pronto ad affrontare la sfida dei prossimi mesi”

Le scorte di grano duro a livello mondiale continuano a calare, il prezzo è da mesi in rialzo e sulla qualità della prossima campagna produttiva incombono non poche preoccupazioni.

È quanto emerso dal Durum Days 2020, l’evento che ogni anno chiama a confronto tutti gli attori della filiera a cui ha perso parte anche Confagricoltura. Iniziale impennata dei consumi di pasta con il lockdown (+40% a marzo), prevista ulteriore contrazione delle riserve mondiali (-27%) di frumento duro, mentre la siccità mette a rischio quantità e qualità del prossimo raccolto.

Le scorte mondiali sono ai minimi mentre cresce la domanda di frumento italiano e di qualità: Su questo aspetto, il presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza rassicura:

In merito alla qualità e alla capacità produttiva del comparto ciociaro – sottolinea – non c’è da discutere perché la mission dei nostri agricoltori è, da sempre, la produzione di cereali (grano, mais, orzo e segale) di pregio. Per quanto riguarda il nostro territorio stiamo lavorando intensamente per aumentare la produzione cerealicola, grazie agli accordi di filiera e alle innovazioni tecnologiche in linea con l’attenzione crescente da parte dei consumatori verso la provenienza della materia prima e verso prodotti di qualità, di formati speciali e con più alto contenuto proteico.