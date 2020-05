Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti del sindaco

Non si registrano nuovi casi positivi. 0 I decessi

PROVINCIA DI FROSINONE

Non si registrano nuovi casi positivi. 0 I decessi.



REGIONE LAZIO

20 i casi positivi, il trend e’ a 0,2%, 24 pazienti i guariti, 8 i decessi.

Province di

• Latina 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie.

• Viterbo non si registrano nuovi casi positivi, 0 i decessi

• Rieti un nuovo caso di positività

SITUAZIONE NAZIONALE

531 nuovi casi di positività al covid-19, 50 i decessi (dati Lombardia in aggiornamento)

1.639 i guariti

82 pazienti escono dai reparti covid, 19 pazienti escono dalle terapie intensive

CONSIDERAZIONI GENRALI

L’ondata covid-19 è notevolmente attenuata ma non è sparita del tutto dai nostri territori.

Da oggi inizia la distribuzione della seconda trance dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà sia presso i Servizi Sociali del Comune sia presso la sede della Protezione Civile in via Roccatani. La distribuzione continuerà per tutta la settimana.

Ripartono i colloqui per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza affinchè, una volta censiti, vengano impiegati per attivare i progetti di guardiania dei parchi pubblici, per il decoro urbano ed ulteriori necessità di sfalcio dell’erba a cui sta provvedendo, in questi giorni, la soc. Ambiente.

Fonte: Comune di Sora