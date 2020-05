Frosinone, 8 km di ciclabile sperimentale

Anche durante l’emergenza sanitaria, infatti, gli uffici comunali hanno lavorato per dotare il territorio di nuove infrastrutture pedonali e ciclabili, per far sì che, alla ripresa delle normalità, i cittadini possano continuare a fruire di servizi improntati alla mobilità alternativa.

Nonostante il periodo di emergenza da Covid-19, la macchina comunale non si è fermata ma, anzi, è in piena attività al fine di sperimentare nuove iniziative, nel segno di una maggiore sostenibilità ambientale a beneficio dell’intera collettività – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani – La sperimentazione di oltre 8 km di ciclabili va proprio nella direzione di promuovere non solo una mobilità amica dell’ambiente, ma anche della salute di ognuno di noi. Un obiettivo, questo, raggiungibile con il contributo di tutti, mediante un cambiamento di mentalità, culturale e ambientale.

La sperimentazione del percorso per due ruote, di oltre 8 km, si unirà, dunque, al sistema integrato delle ciclabili in città, con gli altri due interventi in programma che saranno fruibili dalla cittadinanza per la fine dell’anno, con ulteriori collegamenti dal Parco del Matusa, allo Scalo e al nuovo stadio; a ciò, andrà aggiunta la ripresa, a breve, delle isole pedonali nei weekend, per consentire di fruire di nuovi momenti di incontro, sempre nel rispetto delle nuove misure volte alla tutela della salute propria e degli altri, dotandosi quindi di mascherine e osservando le distanze di sicurezza.