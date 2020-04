Frosinone, Sconti per chi va in autobus

Proseguono gli interventi di supporto ai cittadini a basso reddito, programmati dall’amministrazione Ottaviani, attraverso l’utilizzo dei finanziamenti statali e regionali a sostegno della mobilità, urbana ed extraurbana.

Possono fruire delle agevolazioni tariffarie tutti i cittadini residenti a Frosinone con un reddito ISEE fino ai 25.000 €. Sono state introdotte anche delle agevolazioni rivolte a tutti i nuclei familiari residenti nel territorio comunale senza limitazioni di reddito ISEE, qualora il nucleo familiare sia già in possesso di un abbonamento annuale al TPL in corso di validità ed acquistato a prezzo intero. Previste maggiorazioni, per quanto riguarda le agevolazioni, in caso di situazioni di criticità sociale ed economica o di particolari condizioni familiari.