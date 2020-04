Ugl Frosinone: “Fase 2: attenzione alla salute dei lavoratori”

Questi gli aspetti chiave che, secondo il Segretario Provinciale dell’UGL Frosinone Enzo Valente, dovrebbero fare da punto di riferimento per la fase della ripartenza:

Dalla UGL arriva poi una doppia proposta:

Visto che – sottolinea il Segretario Provinciale – oggi c’è carenza di manodopera in agricoltura, suggeriamo al Governo, come già fatto da alcuni presidenti di Regione, di impiegare i cittadini italiani, percettori di redditi da parte dello Stato, nel comparto agricolo, con retribuzioni e orari di lavoro dignitosi, ripristinando i voucher, per riappropriarci delle attività produttive delle campagne e combattere anche in questo modo la dilagante disoccupazione, strascico inevitabile dell’emergenza sanitaria.