Frosinone, Mascherine in ogni casa: attività in completamento

I volontari della Protezione civile e gli operatori della De Vizia stanno ultimando, infatti, la consegna gratuita delle 30.000 mascherine che, oggi, costituisce un progetto unico nel suo genere in tutta Italia, a dimostrazione del fatto che, in Ciociaria, quando le cose non arrivano dall’alto, siamo abituati a realizzarle da soli, partendo dal basso.

Il Comune ha attivato anche un numero telefonico da contattare, esclusivamente via sms, in caso di disguidi o di mancati recapiti, che possono verificarsi laddove le cassette della posta risultino cumulative per più interni. Sarà sufficiente inviare un messaggio al 340 4240267, oppure scrivere all’indirizzo marco.spaziani@comune.frosinone.it per le segnalazioni, ricevendo ulteriore consegna a domicilio.

Fonte: Comune di Frosinone