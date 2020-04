Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti

Città di Sora

Si registrano 31 contagi al 01/04/2020 quindi 3 casi in più rispetto ai 28 del 31/03/2020: si tratta di 3 donne di 56,83 e 73 anni.

5 sono i pazienti guariti

2 sono i deceduti.

I dati che riguardano i contagi sono dati sensibili, pertanto, non si possono divulgare per motivi sia legali che di opportunità.

I casi registrati nella nostra Città non portano a definirla “maglia nera”: ci sono Città nella Provincia che registrano numeri di positivi al contagio maggiori di quelli registrati a Sora. Per questo ed anche perché i contagi si registrano in ambito familiare, non è necessario prendere misure restrittive ulteriori per “blindare” la Città. Tutti i casi sono monitorati dalla ASL che mantiene la sorveglianza su chi è in stato di quarantena.



Provincia di Frosinone

I nuovi casi registrati ieri 31/03/2020 sono 18.



Situazione Nazionale

Resta pesante il numero dei decessi che ieri 31/03/2020 erano pari a 837.

Diminuisce il numero di pazienti che sono destinati alla terapia intensiva: il 31/03/2020 sono stati 47.

Le guarigioni del 31/03/2020 sono state 1109.

Il 31/03/2020 sono aumentati i contagi rispetto al giorno prima ma sono anche aumentati il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione

Siamo al plateau della curva dei contagi, poi si attende la discesa, a condizione però che i comportamenti delle persone continuino ad essere corretti