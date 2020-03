Confagricoltura Frosinone, Spostamenti intercomunali liberi per agricoltori e possessori di terreni

Consentire in piena sicurezza gli spostamenti agli agricoltori per curare orti, raccogliere frutti e potare siepi, manutenzione florivivaistica compresa”. Questa la richiesta del Presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza che si rivolge alla Regione Lazio chiedendo di agevolare i possessori di terreni affinché possano continuare il lavoro senza ulteriori complicazioni.

Una deroga ai DPCM, per tale categoria, sarebbe fondamentale, in virtù anche di attività che risultano oggi più che mai vitali per tutta la popolazione. Agricoltori, allevatori, lavoratori dei terreni, assicurano che il cibo non manchi sulle tavole degli italiani e sarebbe ingiusto doppiamente non aver la possibilità di muoversi senza dover commettere violazioni delle disposizioni che vietano il transito intercomunale delle persone.

Da tutelare non ci sono solo i professionisti dell’agricoltura ma anche coloro che sono proprietari di appezzamenti di terreno: