Cassino, #iorestoacasa: Centro antiviolenza sempre attivo

Proprio in questo periodo diventano più difficili e stressanti i rapporti in ogni casa ed in ogni famiglia, perché i contatti sono continui e ravvicinati.

Ma è ancora più pericoloso per chi nella quotidianità ha già mostrato atteggiamenti di violenza.

E quindi in questo periodo di emergenza è più che mai necessario tutelare chi è più debole ed indifeso, perché quel #iorestoacasa non si trasformi in un vero incubo per le donne che in “quella casa” sono costrette a subire violenze di ogni tipo.