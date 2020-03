Frosinone, Allevatori e agricoltori in ginocchio per lo stop al conferimento del latte Danni anche al comparto ortofrutticolo

Produzione di latte attiva ma vendite ferme al palo, così come nel settore ortofrutticolo. Per gli agricoltori delle province di Frosinone e Latina i danni si fanno sempre più ingenti. L’allarme arriva dalla Copagri Fr-Lt che spiega nel dettaglio cosa sta accadendo sui territori:

Abbiamo riscontrato già da diversi giorni – sottolinea il presidente Fabrizio Neglia – problemi nel settore lattiero-caseario perché le centrali del latte e i caseifici hanno in alcuni casi interrotto e in altri ridotto del 50% la raccolta del latte vaccino e bufalino conferito dai nostri allevatori e agricoltori i quali lamentano perdite ingenti. Gli stessi non possono di certo interrompere la produzione, mentre per diminuirla, come gli è stato chiesto da alcune centrali, occorrerebbe cambiare alimentazione agli animali, operazione che richiede comunque tempi lunghi. Dunque si rischia di dover gettare via l’intera produzione se dovessero continuare le difficoltà nel conferimento.