Frosinone, Aumento dei prezzi dell’Amuchina e delle mascherine: Codici pronta a dare battaglia

Codici Frosinone è pronta a raccogliere le segnalazioni riguardo l’aumento indiscriminato dei costi di amuchina e mascherine. Una speculazione che il segretario provinciale avv. Giammarco Florenzani giudica inaccettabile:

E’ vergognoso che in questi giorni, in piena emergenza, qualcuno pensi bene di aumentare in maniera indiscriminata i costi di amuchina e mascherine. Oltre che vergognoso potrebbe essere illecito.